La Nocerina piazza l'acquisto del primo big dopo settimane di immobilismo. La società ha ufficializzato il tesseramento dell'esperto attaccante Adama Diakite, proveniente dal Savoia.



L'ivoriano classe 1993 vanta una breve parentesi in Serie B con la maglia del Padova, oltre a diverse annate in Serie C tra le fila di Albinoleffe, Casertana, Martina e Modena. Taranto e appunto Torre Annunziata le ultime due tappe della sua carriera in Italia, condita da 34 gol in 171 presenze complessive dalla B alla D.



Diakite s'è detto felice di approdare in «una società dal passato glorioso. Sicuramente noi in campo faremo il possibile per portare il più in alto possibile questi colori. Dispiace iniziare il campionato senza l’apporto dei nostri splendidi tifosi, anche se so che saranno in tanti a seguirci da lontano». © RIPRODUZIONE RISERVATA