Il solo Mincione in dubbio nello schieramento di centrocampo in vista della gara casalinga col Casarano. La Nocerina prova ad allungare la striscia positiva, dopo i 4 punti conquistati nelle ultime due trasferte di fila con Gravina e Taranto.



Il blitz dello Iacovone, assolutamente inatteso, ha riportato a galla i molossi rispetto alla zona playout. Ma con un intero girone di ritorno da giocare e un punticino di margine è giusto pensare a capitalizzare al meglio in primis le gare interne.



Al San Francesco arriva un Casarano che nelle ultime settimane ha perso le sue tre pedine offensive più importanti: Tiscione - che a Nocera ha vinto i playoff di Serie D 11 anni fa insieme a Cavallaro -, Olcese e Balla. Altri due però saranno gli ex tra le file rossoblu: il diesse Pitino e l'attaccante Russo, che ha vestito il rossonero prima sotto la gestione Auteri, poi con la guida tecnica di Morgia.



Tornando alla gara di domani, la Nocerina dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, vista la «rivoluzione» della rosa nella prima metà della finestra invernale di calciomercato. Certo l'esordio degli ultimi arrivati Dieme e Granata, mentre dovrebbe partire al massimo dalla panchina l'under Mandara. © RIPRODUZIONE RISERVATA