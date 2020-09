La Nocerina ha ufficializzato il tesseramento dei giovani Eduardo Esposito ('03) e Antonio Fois ('02), entrambi provenienti dalla Salernitana. I due atleti sono a lavoro con la squadra praticamente dal primo giorno di ritiro a Siano. Ragioni di carattere burocratico hanno fatto slittare a oggi le ufficializzazioni.



C'è attesa anche per la firma di Agostino Garofalo, che tornerebbe a indossare il rossonero dopo diversi anni. Alla Nocerina approdò nel 2004, proveniente dall'allora florido vivaio della Salernitana. Attaccante esterno, il trainer dei molossi Nicola Provenza lo trasformò in cursore di fascia, ruolo che ha conservato poi negli anni, durante la lunga carriera professionistica.



Intanto, in vista della prima di campionato con il Giugliano, c'è il rischio che la Nocerina debba giocare in “esilio”. Le condizioni del manto erboso del San Francesco potrebbero indurre la società a chiedere la variazione di campo, con il Felice Squitieri di Sarno come soluzione alternativa. Nelle prossime ore la decisione definitiva, visti anche i tempi burocratici per richiedere alla Lnd l'autorizzazione alla variazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA