Buone notizie per i tifosi della Nocerina che seguiranno la squadra nella trasferta di Agropoli. Il club cilentano ha deciso di ribassare i prezzi dei tagliandi per i supporters ospiti, passando da 10 a 7 euro (cui aggiungere i diritti di prevendita). I tifosi che hanno già acquistato il biglietto potranno richiedere il rimborso di 3 euro, recandosi presso la Tabaccheria Calabrese di Nocera Superiore, unico punto autorizzato per la prevendita.



Intanto, la squadra si è allenata questa mattina allo Squitieri di Sarno, per preparare il match di domenica. Ancora out Stellato e Campanella, infortunati come il lungodegente Di Lollo. Carrotta salterà la gara con l'Agropoli per scontare l'ultima delle tre giornate di squalifica, subite a margine della partita interna con il Francavilla.



Possibili varianti di uomini rispetto alla partita con il Fasano, con il portiere Scolavino, l'esterno Romano e l'esperto Poziello pronti a indossare una maglia da titolare contro il delfini cilentani. © RIPRODUZIONE RISERVATA