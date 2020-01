Il rientro da squalifica di Campanella (nella foto) e il completo recupero fisico di Calvanese riporteranno la Nocerina in campo col 4-3-3. Mister Cavallaro può disporre dell'intero organico per la sua personale sfida amarcord con il Foggia. Due infatti le stagioni trascorse dal player-manager molosso con la maglia dei satanelli, condite da 24 gol e ottimi ricordi lasciati alla tifoseria pugliese.



Ai ricordi, però, l'ex capitano della Nocerina potrà pensare solo in seguito. Allo Zaccheria la sua squadra è chiamata a far punti, pur partendo da pronostici nettamente sfavorevoli. La classifica è “pericolosa” e domani sono in programma anche scontri diretti che potrebbero modificare la griglia playout.



In campo si dovrebbe rivedere una Nocerina col 4-3-3, con Campanella a guidare la retroguardia, affiancato al centro da D'Anna e con la coppia De Siena-Calvanese a presidiare le fasce. Il doppio ballottaggio in porta e nel ruolo di centravanti dovrebbe vedere favoriti rispettivamente Scolavino su Leone e Cristaldi su un Dieme reduce da una prova inguardabile contro il Brindisi. © RIPRODUZIONE RISERVATA