Una sgambatura in famiglia, in un clima polare, ha chiuso l'anomala settimana di lavoro della Nocerina. I molossi hanno lavorato a ranghi ridotti, tenendo conto delle assenze dei vari Impagliazzo, Garofalo, Esposito, Diakité e Talamo, tutti alle prese con acciacchi fisici di varia natura.

Nel test a ranghi misti, in evidenza Dammacco che ha messo a segno due reti. L'attaccante ex Paganese è tuttavia a digiuno in campionato da diverso tempo. L'ultimo centro a sua firma è datato 29 novembre, giorno del rotondo successo dei molossi sul Nola col punteggio di 4-0.

Spettatori del dodicesimo turno di campionato nel girone G di Serie D, i rossoneri hanno visto avvicinarsi in classifica la Vis Artena, che ha rifilato una tremenda cinquina a domicilio all'Afragolese. La formazione laziale è ora a un solo punto di distacco dalla Nocerina, quarta in classifica. Accolto positivamente anche il pareggio esterno del Savoia con il Cassino, con gli oplontini ora a +1 sui molossi ma con una partita in più.

Martedì intanto riprenderanno gli allenamenti per Morero e compagni. All'orizzonte la gara con l'Arzachena, quarto turno casalingo consecutivo per i rossoneri per effetto del rinvio della gara esterna col Formia, prevista per oggi.

