Ottimo pareggio contro una compagine di categoria superiore per il Sorrento di mister Maiuri che, nella terza amichevole stagionale, impatta contro il Monopoli (Serie C girone C). Partenza sprint per i rossoneri che sono addirittura passati in vantaggio con Herrera prima del pari pugliese siglato da Simeri (entrambe le reti su rigore). Ottime le indicazioni per il tecnico rossonero che ancora una volta ha alternato gli uomini a sua disposizione ricevendo risposte confortanti da tutti gli effettivi, “rischiando” nel finale con la traversa colpita dal 2005 Leonardo Gargiulo di riuscire a superare la quotata formazione di Laterza.