Paganese, nuovo under in difesa. Agovino: «Girone H è il più difficile»

La Paganese ha ufficializzato il tesseramento di un nuovo under per il reparto difensivo. Si tratta del terzino Giuseppe Ianniello, classe 2005, proveniente dalla Casertana. L'atleta, che è già a lavoro con il gruppo azzurrostellato, vanta esperienze nei settori giovanili di Napoli, Juve Stabia e Salernitana.

Intanto la squadra sosterrà domani mattina la seduta di rifinitura in vista dell'impegno di Coppa Italia contro la Polisportiva Santa Maria. Mister Agovino ha osservato i progressi dei suoi nel test di ieri contro l'Equipe Campania, terminato con un successo per 3-1. De Feo, Orefice su rigore e Coquin gli autori delle reti liguorine, con l'ex di turno Cunzi a firmare il gol della bandiera per la squadra degli atleti senza contratto.

L'allenatore ha fatto qualche esperimento tattico, dirottando il centrocampista De Feo sulla linea difensiva e avanzando Faiello in mediana. Buona la prestazione dell'ultimo acquisto De Franco, subentrato nella ripresa ma ancora non al top della condizione.

Commentando il sorteggio dei gironi di Serie D, mister Agovino ha sottolineato che la Paganese è stata inserita nel raggruppamento più forte «sul piano tecnico e ambientale.

Ma la squadra sta lavorando bene e tutti i calciatori si stanno dimostrando funzionali al progetto tecnico».