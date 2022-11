Quinto risultato utile consecutivo, quarto della gestione tecnica di Luigi Sanchez. Lo scossone che la società aveva pensato di poter dare all'Angri con il cambio in panchina è arrivato, restituendo nuove ambizioni al gruppo.

Ambizioni tra cui può senza dubbio rientrare quella di agganciarsi al trenino playoff, vicinissimo dopo il successo esterno di oggi a Pomezia. Celiento e Varsi firmano il blitz dei grigiorossi, che creano numerose opportunità da rete colpendo anche due legni con Barone e Manfrellotti.

La solidità difensiva ha fatto il resto, aggiungendo 3 punti importanti per la truppa di mister Sanchez, che fa un altro passetto per allontanarsi dalla zona pericolosa della graduatoria. Sono 14 ora i punti in classifica, 1 in meno dell'ambiziosa Paganese e 4 in meno rispetto alla Palmese, seconda della classe.

Il calendario propone ora due gare contro formazioni più attardate in graduatoria. Domenica arriva un Tivoli col dente avvelenato dopo il ko casalingo odierno contro il Portici. Turno interno da capitalizzare per la squadra di mister Sanchez, pronta a guadagnare ulteriore terreno sulle battistrada. Per poi magari pensare, alla riapertura invernale del calciomercato, di inserire qualche ulteriore puntello per continuare a sognare.