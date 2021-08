Portici, è Sarnataro l'allenatore: «Tecnico della rinascita azzurra»

Ritorna a Portici, dove tutto ha avuto inizio. Nella città in cui, appese le scarpette al chiodo, ha poi cominciato la carriera da allenatore. Savio Sarnataro torna sulla panchina azzurra dopo il ciclo vincente avviato nel 2009, quello della rinascita, dalla Terza Categoria all’Eccellenza.

Negli ultimi sei anni il Portici ha poi conquistato e difeso la serie D, mentre mister Sarnataro ha continuato il suo percorso di crescita con San Giorgio, Puteolana, Albanova, Pianura e Sporting Barra. «Sono emozionato e felice di questa opportunità – commenta il tecnico azzurro –, consapevole che non sarà facile e che la categoria impone attenzione e professionalità. Sono un esordiente, è vero, e non mi spiace affatto. Vorrà dire che l'entusiasmo e l'umiltà mi aiuteranno. Ringrazio tutti coloro che mi hanno voluto fortemente in questo posto in questo momento».