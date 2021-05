Il Portici torna alla vittoria: Maione stende il Sorrento, gioia per Condemi

Una vittoria che restituisce – se non altro – la speranza. A distanza di oltre un mese, il Portici torna al successo al San Ciro, superando di misura il Sorrento: 3-2 il finale, con i costieri sempre ad inseguire fino al gol di Maione, che – a quattro minuti dal 90’ – trova la zampata da tre punti che tiene accesa la speranza azzurra.

Prima gioia per il neo tecnico azzurro Carmelo Condemi, chiamato a rilevare Mattiacci e presente quest’oggi in panchina benché non ancora ufficialmente annunciato dal club. Si tratta del terzo tecnico in questa travagliata stagione, chiamato a centrare una salvezza che – a questo punto – ha assunto sempre più i contorni dell’impresa.

Sblocca il derby Grieco, a segno con un colpo di testa ravvicinato su traversone dalla destra. Il pari rossonero arriva dopo nove minuti; lo sigla l’ex Nocerina Sandomenico dagli undici metri (penalty concesso per un tocco di mano in area). Si va all’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa, otto minuti e il direttore di gara concede un altro penalty, stavolta al Portici. Lo rimedia Bisceglia, travolto in area dall’estremo difensore costiero Scarano sugli sviluppi di un calcio piazzato: dal dischetto Prisco fa 2-1. Il Sorrento c’è ed al minuto 24 fa 2-2 con Mezavilla, che insacca di testa su pennellata dalla sinistra di Masullo.



Poi, al minuto 41, il tap-in vincente di Maione – entrato pochi minuti prima – su conclusione dalla distanza di Elefante: è il definitivo 3-2, che consegna al Portici tre punti che autorizzano a sperare nell’impresa di scansare la retrocessione diretta.

Gli azzurri si portano a quota 22 in classifica, scavalcando la Puteolana (a 20), costretta domani alla sosta forzata per il rinvio causa Covid (positività tra i flegrei) della gara di Picerno; il Gravina (a quota 23), farà invece visita al Francavilla. Il Sorrento resta a quota 35, a distanza di sicurezza (+8) sulla zona playout.