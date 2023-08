Pubblicati i gironi di Serie D: derby accesi nei gruppi G e H

Il Dipartimento Interregionale ha diramato nel pomeriggio di oggi la composizione dei gironi di Serie D. Ripescata la Casertana in Serie C, sono 13 le formazioni campane ai nastri di partenza del massimo campionato dilettantistico. Il Matese, pur con “anagrafica” in Campania è stato di nuovo inserito nel gruppo con le molisane (girone F).

Le restanti squadre della regione sono stata distribuite tra gironi G, H e I.

Cavese e Nocerina si ritroveranno nel gruppo G dopo essersi affrontate nella scorsa stagione nel raggruppamento coi club pugliesi. Assieme a loro ci saranno anche il Gladiator e le neopromosse Ischia e San Marzano.

Cinque le squadre campane anche nel girone H, che proporrà un altro importante derby tra formazioni della provincia di Salerno. Ci sono infatti Angri e Paganese, club contraddistinti da una storica rivalità anche nei campionati minori. Il novero delle formazioni della Campania comprende anche Gelbison, Palmese - unica della provincia di Napoli e Polisportiva Santa Maria.

Nel girone I, insieme a squadre calabresi e siciliane ci saranno infine il Portici e il neonato Real Casalnuovo, squadra che ha acquisito il titolo sportivo dell'Afragolese. Qui di seguito l'elenco completo dei quattro gironi che riguardano le squadre campane

GIRONE F

Alma Juventus Fano

Atletico Ascoli

Avezzano

Campobasso

Chieti

Forsempronese

L’Aquila

Matese

Real Monterotondo

Roma City

Sambenedettese

San Nicolò Notaresco

Sora

Termoli

Tivoli

United Riccione

Vastogirardi

Vigor Senigallia

GIRONE G

Anzio

Ardea

Atletico Uri

Boreale

Budoni

Cassino

Cavese

Cos Sarrabus Ogliastra

Cynthialbalonga

Flaminia Civitacastellana

Gladiator

Ischia

Nocerina

Ostia Mare

Romana

San Marzano

Sassari Latte Dolce

Trastevere

GIRONE H

Angri

Barletta

Bitonto

Casarano

Città di Fasano

Città di Gallipoli

Fidelis Andria

Gelbison

Gravina

Manfredonia

Martina

Matera

Nardò

Paganese

Palmese

Rotonda

Santa Maria Cilento

Team Altamura

GIRONE I

Akragas

Canicattì

Castrovillari

Città di Acireale

Città di Sant’Agata

Gioiese

Lamezia Terme

Licata

Locri

Nuova Igea Virtus

Portici

Ragusa

Real Casalnuovo (titolo Afragolese)

San Luca

Sancataldese

Siracusa

Trapani

Vibonese