Puteolana-Nocerina 1-1: squadre poco ciniche sotto porta

Una serie di errori sotto porta da una parte e dall'altra, un gol su punizione e uno su un rigore concesso abbastanza generosamente dal direttore di gara. Il riassunto di Puteolana-Nocerina, non certo uno spot per il campionato di Serie D.

Il match termina 1-1, con i molossi in vantaggio grazie a un tiro franco di Garofalo nel recupero del primo tempo e un penalty trasformato da Esposito al 20’ della ripresa. A condire il tutto, le occasioni sprecate da Haberkon e lo stesso Esposito sulla sponda flegrea, da Cuomo, Balde e Talamo su quella rossonera.

A completare il taccuino, l'espulsione del tecnico ospite Zavettieri, piombato in campo per protestare platealmente contro il direttore di gara per il rigore concesso su un'uscita di Stagkos, che sì travolge Haberkon, ma respinge in maniera evidente il pallone anticipando l'attaccante della formazione di casa.

Termina dunque con un pareggio che non serve a nulla a entrambe le contendenti. La Puteolana resta ultima in classifica, con un malinconico zero a campeggiare ancora nella casella delle vittorie. Per la Nocerina è invece la terza gara di fila senza vittorie, con la zona playout che resta comunque distante due punti.