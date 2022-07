Santa Maria Cilento, arriva Ziello ex Team Altamura

Dopo l'arrivo di Diop, il Santa Maria Cilento annuncia anche l'ingaggio del centrocampista Alessio Ziello, 23 anni, che ha disputato l'ultima stagione in serie D con il Team Altamura, in precedenza ha vestito le casacche di Aversa e Gladiator. La mezzala napoletana, ha inziato la carriera con la Primavera della Ternana, per poi passare a quella del Benevento.

Le prime dichiarazioni di Ziello, sono di apprezzamento per la società: «Un sodalizio serio e organizzato, ci sono le condizioni per fare calcio in un ambiente tranquillo. Per questo motivo non ho avuto dubbi nell'accettare la proposta fatta dai dirigenti giallorossi e spero di poter bene con questa squadra e raggiungere traguardi prestigiosi».