Santa Maria Cilento-Licata, rinviata per casi Covid nel club siciliano

Per il Santa Maria Cilento ancora una gara rinviata per Covid-19 da parte di una formazione avversaria. Era già accaduto per il derby regionale con il Real Aversa, poi recuperato, e ora accade anche per la gara in programma domenica al Carrano di Castellabate con il Licata, valida per la 14esima giornata del campionato di serie D girone I e rinviata come disposto dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti a seguito della richiesta inoltrata dalla società siciliana.

Tale decisione si deve, purtroppo, a diversi casi Covid che hanno colpito il gruppo squadra del Licata. Tutti in casa Santa Maria Cilento sperano che la situazione possa ristabilirsi in tempi brevi, augurando pronta guarigione ai calciatori siciliani. Il club giallorosso del presidente Francesco Tavassi, inoltre, comunica che tutti i tagliandi già acquistati per la partita di domenica, saranno validi per la data di recupero o per la prossima partita casalinga della squadra giallorossa.