«Santa Maria Cilento ospita il Paternò, Ferrante: «Vogliamo i 3 punti»

La seconda giornata di ritorno nel torneo di sere D girone I vede il Santa Maria Cilento ospitare il Paternò, un match in chiave salvezza che i giallorossi di Castellabate cercheranno di vincere per consolidare la posizione di centro classifica.

Dopo il succeso nel recupero con il Licata, la graduatoria per i giallorossi cilentani si è fatta meno pesante e nel tentativo di tenere lontana la zona rossa, la squadra del tecnico Di Gaetano, proverà ad allungare la serie utile ce dura da 4 giornate nelle quali ha ottenuto 2 vittorie e altrettanti pareggi.

Ferrante nel presentare la sfida con i siciliani si è detto certo che la squadra è pronta a centrare il succeso pieno pur sapendo che gli isolani sono alla ricerca di punti per risalire dalla penultima posizione. La gara si gioca al Carrano con inizio alle ore 14.30 arbitra Aldi di lanciano. Intanto buone notizie per tre under 18: Ventura, De Cono e Di Cristina, convocati dal selezionatore Giannichedda per lo stage con la nazionale di Lega Dilettanti U.18 martedì a Catanzaro.