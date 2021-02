Il Santa Maria Cilento si riprende dal ko nel derby e pur in emergenza con ben dieci uomini fuori per squalifiche e infortuni, riesce ad imporre il pari ai lucani del Rotonda, anzi è proprio la formazione giallorossa a recriminare qualcosa per tre limpide occasioni sprecate e per un rigore reclamato ma non concesso dal direttore di gara.

Ed è proprio la compagine del tecnico Esposito a creare le prime palle gol dopo solo 4 Tompte che reclama il penalty per una vistosa strattonata in area. Nella ripresa è sempre il Santa Maria, con Bozzaotre a sfiorare il vantaggio prima, e poi con il solito Tompte. I lucani si affidano a lanci lunghi che non creano problemi a Grieco. Nel recupero non arriva il blitz dopo un pericoloso colpo di testa di Romano. Al triplice fischio è 0-0 e per il Santa Maria un punto prezioso che fa smuovere la classifica e ridà fiducia al gruppo. E domenica arriva il Castrovillari

© RIPRODUZIONE RISERVATA