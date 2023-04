Santa Maria Cilento va in campo la solidarietà per l'Airc

Il Santa Maria Cilento partecipa all'iniziativa "Il Filo della solidarietà" promossa dall'Associazione Raffaele Tortora e dalla Parrocchia di Santa Maria a Mare. La società giallorossa infatti, devolverà, l'intero incasso del match contro la Vibonese, in programma domenica 23 aprile alle ore 15, allo stadio "Antonio Carrano", alla Fondazione Airc - Comitato Campania, per la ricerca sul cancro.

Si tratta di un'iniziativa di più ampio respiro che coinvolgerà tutto il Comune di Castellabate e alla quale la squadra cilentana ha voluto fortemente aderire con il proprio contributo. "Il Santa Maria Cilento scende in campo per la solidarietà. Da sempre il nostro obiettivo è quello di essere un punto di riferimento per il territorio locale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche socio-culturali, sostenendo tali iniziative , a cui va il nostro plauso. Quindi, vi invitiamo tutti allo stadio "Carrano" per supportare i colori giallorossi e aiutare la ricerca contro il cancro. Tutto l'incasso del match sarà devoluto all'Airc” il commento della dirigenza giallorossa guidata dal presidente Francesco Tavassi.