Sotto una pioggia incessante che tutto ricorda tranne che la primavera, Portici e Casertana si sfidano in un derby che, se per Sarnataro si presenta nel peggiore dei momenti, per Cangelosi è l'opportunità di rimanere al passo di Sorrento e Paganese. Con la gara che comincia a ritmi sostenuti, i padroni di casa cercando di aggredire sin da subito l'avversario sulle corsie laterali: al 2', Silvestre serve Amato sulla corsa; il numero 50, battuto in duello Sena, penetra in area e serve Mirante, che però alza troppo la mira sopra la traversa. Il terreno pesante rende difficile e poco fluido il giro palla della Casertana e l'approccio non perfetto dei rossoblù di Cangelosi permette all'asse Di Gennaro-Orlando di avere la meglio sulla trequarti: al 23', l'ex serie A è lanciato verso la porta e conclude da posizione defilata, trovando soltanto una deviazione in angolo. Dopo il colpo di testa di Silvestre (28'), su un calcio piazzato di Stallone, il botta e risposta del 33' riflette bene l'equilibrio tra le due squadre, nonostante l'enorme distanza in classifica: Scorza supera un avversario sul fondo e serve palla al centro, ma la difesa permette a Turchetta un lancio di prima a Bollino; ripartenza micidiale, pallone al centro per Ferrari e salvataggio provvidenziale di Silvestre.

Evidente la differenza tecnica tra le due squadre, con i rossoblù che fanno affidamento sulle qualità degli esterni per colpire in velocità. L'occasione più nitida per la formazione di Cangelosi capita sui piedi di Soprano: sviluppo di un corner, palla a Manzo e assist per il centrale difensivo che non riesce a essere incisivo di fronte a Borrelli. Un minuto più tardi, su un lancio di Di Gennaro, Marino sfrutta l'indecisione di Galletta e si presenta in corsa a tu per tu con Prisco: conclusione rasoterra e di facile lettura, volta ad evitare il clamoroso vantaggio. Una rovesciata in area di Orlando, ma debole e tra le mani dell'estremo difensore, chiude un primo tempo in perfetto equilibrio.

Nella ripresa il copione non cambia e il Portici rientra con la stessa aggressività. La svolta, dopo la conclusione dalla distanza di Tringali ben controllata da Borrelli al 10', arriva dopo un'ora di gioco: al 18', Marino va al traversone dalla sinistra, la palla scivola sui guantoni di Prisco che stende Orlando; nessun dubbio per l'arbitro Aldi che concede il penalty. Ma alla undicesima rete stagionale di Di Gennaro, la Casertana risponde nell'immediato: accelerate il giro palla a ridosso della metà campo azzurra, cinque minuti dopo Sena supera Pelliccia e pesca al centro Casoli, lasciato erroneamente da solo di fronte al portiere. Facile il tap-in di testa che ristabilisce parità e equilibrio. Il pari degli ospiti, che giunge in una delle poche occasioni create, è tipico della qualità e della facilità nel colpire delle squadre di categoria.

Le montagne russe del "San Ciro", però, non hanno ancora finito la corsa, e a venti dalla fine Marino serve ancora Di Gennaro al centro. Il fantasista azzurro mette in luce le sue qualità con una girata al volo di sinistro che rende ancora vana l'opera di Prisco. Da qui al 47', il Portici gestisce il pallone con personalità soffrendo relativamente poco le avanzate della squadra di Cangelosi, spesso di facile lettura. L'inserimento di Guida, che vale la trazione anteriore alla ricerca del pari, premia il tecnico di Palermo: nel secondo minuto di recupero Galletta crossa al centro proprio per la testa del neoentrato che sigla il rocambolesco 2-2. I noti limiti del Portici in zona Cesarini stavolta sono inombrati da una sorte a favore, e al 52' Filogamo è lanciato da Mincione verso la porta sul filo del fuorigioco; controllo, mira al sette e palla che si insacca per la terza volta, regalando al Portici uno spiraglio di luce sulla salvezza.

La Casertana sbaglia approccio costruendo in modo poco incisivo, frana ancora in trasferta e contro una "piccola" e dice addio al sogno di promozione diretta: a tre turni dal termine Paganese prima con 9 punti di vantaggio, Sorrento secondo con sei lunghezze avanti. Ora i playoff per sperare nel ripescaggio.