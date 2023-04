Cavese, punto d'oro col Casarano: Cuomo-gol nel ricordo di Mari

La Cavese conquista un punto preziosissimo in trasferta contro il Casarano, piazzando un colpo importante in chiave promozione. Sul neutro di Parabita e senza pubblico per squalifica, gli aquilotti impattano col punteggio di 1-1 al termine di una gara in cui hanno rischiato in diverse circostanze, salvo poi sfiorare addirittura il colpaccio dopo la rete del pari.

Il vantaggio del Casarano scaturisce da una leggerezza di Magri, che appoggia debolmente al portiere Colombo favorendo l'inserimento decisivo di Citro. I padroni di casa attaccano ma sprecano qualche opportunità interessante per poter incrementare il bottino.

Nella ripresa Cuomo insacca dal limite con una evidente responsabilità del portiere di casa. E lo sguardo dei tifosi va subito al numero di maglia del centrocampista ex Nocerina: il 17 che va in gol nel giorno del 17mo anniversario della scomparsa di Catello Mari. Una rete fondamentale, che permette alla Cavese di mantenere le distanze dalle dirette inseguitrici, anch'esse fermate sul risultato di parità.