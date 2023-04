Nocerina-Gladiator termina 2-2: ospiti in 10, molossi spreconi

Termina in parità la sfida salvezza tra Nocerina e Gladiator. Il match si chiude sul 2-2, risultato che soddisfa solo la formazione ospite, rimasta in inferiorità numerica nel corso della ripresa ma capace comunque di riequilbrare le sorti del match.

I padroni di casa evidenziano ancora una volta le enormi lacune difensive, a partire dalle vagonate di gol incassati sugli sviluppi di calci piazzati. Su un corner arriva infatti il parziale vantaggio del Gladiator, con Marianelli capace di rubare il tempo a ben due avversari al limite dell'area piccola e insaccare di testa alle spalle di Stagkos.

Prima però la Nocerina aveva collezionato e sprecato diverse palle-gol, cancellando in un sol colpo tutto quanto di buono visto nel turno scorso in trasferta a Fasano. Maletic su rigore e Ziello dal limite dell'area illudono il caloroso pubblico di casa, ma Messina rimette le cose in pari inserendosi con scaltrezza tra i difensori di casa su una corta respinta di Stagkos.

La classifica resta invariata per le due formazioni, al momento ancora fuori dalla zona playout ma con l'Afragolese comunque poco distante. Prossimo turno difficile per entrambe le compagini. Il Gladiator ospita il quotato Casarano, mentre la Nocerina affronterà un altro scontro diretto in trasferta contro un Molfetta che ha spento oggi le ultime speranze del Brindisi di potersi giocare qualche chance in chiave promozione diretta.