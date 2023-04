Licata-Santa Maria Cilento 2-2: Tandara nel recupero aggancia i siciliani

Il Santa Maria Cilento anche se non vince da diverse giornate dalla trasferta in terra sicilina sul campo del Licata che punta ad un piazzamento nei playoff, ottiene un buon punto in rimonta. Di Gaetano, schiera il solito 4-3-3, ma per i giallorossi la gara si mette subito in salita, le lancette non hanno compiuto neanche il primo giro che l'arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di mano di Campanella, dal dischetto Vitolo, non sbaglia e regala l'1-0 agli isolani. Il Santa Maria prova a reagire e all'8' De Marco, viene respinto dalla difesa di casa. Al 13' Licata vicino al raddoppio ma nelle due occasioni nel giro di un minuto è bravo Cannizzaro a dire no.

Poco dopo la mezzora ancora l'estremo giallorosso respinge una conclusione di Minacori. Nel finale i cilentani si rendono pericolosi al 42' con Maio, e nel recupero sull'asse Tandara-Mancini, l'azione sfuma. Nella ripresa meglio la squadra ospite che crea almeno tre occasioni, e al 12' ottiene i frutti della maggiore spinta: Catalano serve Johnson, che di testa supera Valenti e regala l'1-1. Il Santa Maria ci crede e crea altre due buone occasioni, ma la difesa del Licata libera. E al 32' a passare è il Licata, Rotulo con una azione prolungata Rotulo batte di giustezza Cannizzaro e dà il nuovo vantaggio alla formazione sicula, nell'occasione viene ammonito per aver tolto la maglietta. Lo stesso Rotulo, dopo tre minuti si becca la seconda ammonizione e lascia i suoi in dieci.

Il finale è di marca cilentana, al 42' Tandara si vede annullare la rete per posizione di fuorigioco, e al 50' Johnson si procura un rigore che dopo tre minuti viene trasformato da Tandara alla sua 12esima rete stagionale che fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Un punto che fa salire il Santa Maria Cilento a 39 punti e tenere distante 4 lunghezze la zona palyout. E domenica al Carrano arriva la Vibonese.