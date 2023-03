Santa Maria-Trapani 0-0. Per i cilentani secondo pari consecutivo in casa

Il Santa Maria Cilento non riesce ad andare oltre il pareggio senza reti con il Trapani.

Per i giallorossi cilentani sfuma anche questa volta la vittoria e nel secondo turno tra le mura amiche del Carrano deve accontentarsi di un solo punto e non riesce a migliorare la classifica che la vede sempre in una zona mediana . A dire il vero gli uomini di Di Gaetano, sia nella prima frazione che nella ripresa hanno provato a superare l'estremo siciliano Summa, con Pane al 13' e con Ielo, tre minuti più tardi.

Il Trapani si rende pericoloso al 25' con Cangemi. Nel finale di tempo ancora Santa Maria Cilento ma la porta del Trapani resta inviolata.

Nella ripresa stesso tema padroni di casa a caccia della rete e Trapani pronto ad agire di rimessa. Dopo un paio di tentativi dei gailorossi con Mancini, è il Trapani a con Catania, a chiamare agli straordinari Cannizzaro. Dopo la mezzora i cilentani sono pericolosi con Diop 33' e 37' e con Pane al 39'. Il finale vede il Trapani rendersi pericoloso con il solito Catania 44' e Gonzales 46'. L'ultima occasione è per il Santa Maria con Diop, che di testa sfiora la rete della vittoria. Finisce 0-0 e il Santa Maria sale a quota 36 e domenica va a Ragusa.