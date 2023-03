Matera-Nocerina 2-1 in rimonta: i molossi chiudono in nove uomini

Un passo avanti e due passi indietro. Dopo il prezioso successo casalingo contro la Puteolana, la Nocerina rimedia l'ennesima sconfitta stagione facendosi rimontare dal Matera. Più di un rammarico per i rossoneri, che nel primo tempo si portano in vantaggio dopo pochi minuti con Ziello, ma sprecano l'impossibile al cospetto dell'estremo difensore dei lucani.

Maletic, Di Palma e lo stesso Ziello hanno l'opportunità di incrementare il bottino, rendendo ancor più meritato il vantaggio. Per metà ripresa i rossoneri tengono botta sulla reazione della squadra di Ciullo, ma la svolta arriva al 25'. Mansi rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando la Nocerina in 10 uomini. Vengono meno gli equilibri in fase difensiva per i rossoneri, che incassano il pari poco dopo la mezz'ora. Tocco di mano di Romeo in piena area, rigore e altro cartellino rosso per la squadra di Erra.

Dal dischetto Picciono fa 1-1 e con la doppia inferiorità numerica la Nocerina fa ancora più fatica. Nel finale arriva il raddoppio del Matera, firmato dall'ex di turno Donida, pazzo di gioia come se avesse fatto gol in una finale di Champions League. La gioia di aver probabilmente regalato al Matera una fetta importante della salvezza in questo campionato.

Punito severamente dunque l'autolesionismo di una Nocerina che ha dimostrato, ancora una volta, di non avere il giusto “spessore” e il giusto carattere. Le occasionissime sprecate nel primo tempo pesano come un macigno sul ko di Matera, che costa ai rossoneri l'immediato ritorno in zona playout dopo aver respirato per una settimana un'aria di maggiore tranquillità.