Attaccanti esterni in grande spolvero anche nell'amichevole di ieri contro la juniores. Tutte a segno le ali della Casertana che confermano il momento di crescita sotto la guida di mister Cangelosi. Doppiette per Turchetta, Taurino e Bollino, gol per Liurni oltre al solito Ferrari che ha timbrato il cartellino del gol in due occasioni.

L'attacco dei falchetti è pronto in vista della difficile sfida di domenica sul campo dell'Arzachena, in Costa Smeralda. Ieri sul manto erboso del "Pinto" è stato un utile test contro i ragazzi di Battistelli che ha consentito alla squadra di provare in campo quanto studiato nel corso della settimana. I concetti del mister sono sempre gli stessi: aggressione alta dell'avversario, tanti uomini in zona palla e scambi veloci al limite dell'area. Così si sfruttano al meglio le caratteristiche della squadra e in particolare quelle degli attaccanti esterni.

Per ragioni tattiche, atletiche, per scelte di formazione dei precedenti allenatori, i loro gol, più di quelli dei calciatori negli altri ruoli, erano venuti meno nel girone d'andata influendo in maniera negativa sul rendimento della squadra. Non così con Cangelosi visto che gli esterni stanno ritrovando confidenza con la gioia della rete. La partitella di ieri, è stata utile anche per la juniores di Battistelli che domani è attesa dalla sfida casalinga con la Puteolana. Una vittoria e la contestuale sconfitta del Portici vicecapolista regalerebbe ai giovani falchetti la matematica certezza della vittoria del campionato. Una partita importantissima, ben propiziata anche dal rete realizzata contro i compagni più grandi. A segnare, su calcio di rigore, l'esterno Umberto Galletta, fratello minore del terzino Vincenzo della prima squadra che già in qualche occasione ha giocato con i grandi.



Oggi la Casertana dei senior sosterrà un'ulteriore seduta di allenamento. Domani, invece, i falchetti partiranno alla volta della Sardegna dove li aspetta l'Arzachena di mister Nappi, ex attaccante che ha calcato i campi della serie A. Non una partita facile ma neppure le battistrada Sorrento, distante tre lunghezze e attesa al "Pinto" il 6 aprile, e Paganese, lontana cinque punti, sono attese da passeggiate di piacere. La compagine rossonera di mister Maiuri (ex rossoblù) saranno di scena sul campo dell'ostica Vis Artena che, nonostante i tre gol subiti domenica scorsa dalla Casertana nel match de "Pinto", vanta ancora la miglior difesa del girone G del campionato di serie D. La Paganese, invece, ospiterà un Nola profondamente rinnovato dal mercato di gennaio e a caccia disperata di punti salvezza.



Concentrazione massima della Casertana sulla sfida agli uomini di Nappi ma c'è anche il tempo per la solidarietà. E allora, giovedì sera, un nutrito gruppo di calciatori ha fatto visita a un giovane tifoso. A Casagiove, ospiti di don Stefano Giaquinto alla parrocchia di San Michele Arcangelo, Ferrari, Turchetta, Atteo, Prisco, Matese, Guida, Soprano, Liurni e Paglino, accompagnati da alcuni dirigenti, hanno portato l'abbraccio della Casertana al piccolo Antonio.

Ulteriore testimonianza di quanto il club e i calciatori ci tengano ad aprirsi alla città e ai loro sostenitori. Ricucire lo strappo di un deludente girone di andata, del rendimento fallimentare della scorsa stagione ed ancor più, della perdita della serie C nei tribunali, non è cosa semplice.



Però, già contro la Vis Artena, dopo cinque vittorie consecutive, il pubblico casertano ha dimostrato che la passione si può sopire per via delle delusioni ma mai estinguersi. E dopo due trasferte in Sardegna (sfide contro Arzachena e Atletico Uri), allo stadio "Pinto", nella sfida pre-pasquale, arriverà il Sorrento. Arrivare a quella partita a punteggio pieno consentirebbe alla Casertana non solo di giocarsi ancora la vittoria del campionato ma di guadagnarsi anche la possibilità vedere, per la prima volta in questa stagione, il "Pinto" gremito come non accade più da tempo.