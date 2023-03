Il presidente Cappiello fiducioso per la trasferta del Sorrento ad Artena

Domani il Sorrento va ad Artena per sfidare la Vis; continua dunque l'inseguimento alla Paganese ed allo stadio Italia si respira ancora grande entusiasmo complice anche il fatto che il pubblico ha applaudito la squadra di Maiuri dopo il pari contro gli azzurrostellati: «Ovviamente è stata una settimana particolare - spiega il presidente Cappiello - per gli strascichi del match di domenica scorsa ed in tal senso ci tengo a ribadire l'assoluta correttezza che ha sempre contraddistinto il nostro club e la città di Sorrento, riconosciuta nel mondo proprio per la sua ospitalità. Purtroppo anche i nostri tifosi non sempre hanno potuto seguire la squadra in trasferta ma è giusto e necessario conformarsi alle disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza».

Meglio comunque pensare al campo, che ha raccontato una volta di più il valore della squadra rossonera: «Non siamo inferiori a nessuno - continua Cappiello -, ragion per cui ci giocheremo il primo posto fino alla fine. Sono convinto che la squadra non solo ci creda ma abbia anche ricevuto una ulteriore spinta motivazionale dal pari con la Paganese. La consapevolezza del nostro valore è dettata dal gioco che esprimiamo su tutti i campi e che proveremo a mettere in pratica anche ad Artena, pur coscienti delle difficoltà di questo match. Dobbiamo pensare solo a noi stessi perché in questo momento ogni distrazione porta via energie preziose che invece vogliamo convogliare esclusivamente sul match contro la Vis..