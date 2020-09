Sono stati ufficializzati nel primo pomeriggio i gironi del campionato di Serie D 2020-2021. Le formazioni campane sono state suddivise nei gironi G, H e I, rispettivamente insieme a compagini di Lazio e Sardegna, Puglia e Basilicata, Calabria e Sicilia.



Nel gruppo G torna l'infuocato derby tra Nocerina e Savoia, tristemente noto alle cronache per fatti violenti avvenuti negli anni '90. Con molossi e oplontini ci sono anche la neopromossa Afragolese, Giugliano, Gladiator e Nola.



Nel gruppo H, girone incredibilmente complicato, spazio a Portici, Puteolana, Real Aversa e Sorrento. In questo girone figurano anche Picerno e Bitonto, reduci dalla condanna per illecito sportivo consumato, secondo l'accusa, all'ultima giornata del campionato di due anni fa.



Derby salernitano, infine, nel girone I con la Gelbison e la neopromossa Santa Maria Cilento. Grande interesse in questo raggruppamento per la presenza dell'Acr Messina, formazione allenata dai salernitani Raffaele Novelli e Marco Ciardiello, tra le pretendenti alla vittoria finale. Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA