SORRENTO - Separazione consensuale con l'attaccante Evan Cunzi. Il Sorrento lo ha ceduto all'Acr Messina. Evan Cunzi, 37 anni a maggio, era approdato quest'anno in maglia rossonera, con il Sorrento ha segnato quattro reti (tre su rigore) e due assist in 19 partire. Sfumato il mese scorso il suo rasferimento al Taranto, nelle ultime ore si è aperto lo spiraglio per il trasferimento all'Acr Messina ed il ds Antonio Amodio ha provveduto a formalizzare la cessione. Evan Cunzi, nato a Napoli il 4 maggio 1984, prima di vestire la maglia del Sorrento, ha giocato con Catanzaro, Andria, Cassino, Gela, L'Aquila, Ischia, Casertana, Paganese, Turris e Latina, è stato l'ultimo marcatore rossonero con la doppietta su rigore realizzata nella gara casalinga (2-2) con l'Altamura. Dietro l'angolo, intanto, si prospetta l'arrivo di un esterno offensivo per completare la rosa in vista del finale di campionato. Per domenica prossima (ore 15), intanto, arriva al campo Italia il Francavilla in Sinni. L'obiettivo è focalizzato sulla necessità di riscattare la scoppola subita giovedì santo sul campo del Lavello (0-4). «In questi giorni con i ragazzi ci siamo confrontati - spiega Antonio Amodio -. Ovviamente le cose che si dicono restano nello spogliatoio. Possiamo e dobbiamo assolutamente fare molto di più. Mancano dieci gare e possiamo dire ancora la nostra. Quando si perde la responsabilità è di tutti: in primis la mia fino all’ultimo giocatore della rosa. Il Francavilla in Sinni è una squadra tosta che si è rinforzata a dicembre nel mercato che è ancora aperto. Hanno un tecnico espertissimo della categoria come Ranko Lazic, sanno cosa vuol dire lottare per salvarsi. Troveremo un avversario ostic,o ma dobbiamo dare il massimo per ottenere i tre punti».