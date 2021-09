SORRENTO - Il Sorrento supera il primo turno di Coppa Italia battendo in casa (2-0) la Nocerina. Sblocca il risultato un calcio di rigore trasformato da Iadaresta al 6' della ripresa, concesso per un fallo di mano in area di Saporito. La Nocerina sfiora il pareggio al 24': Rizzo salta tre avversari sull’out di destra, entra in area e spiazza Volzone con un bel diagonale rasoterra, che colpisce la base del palo interno e ritorna in gioco. Al 38' il raddoppio di La Monica, subentrato a Mezavilla in avvio di ripresa, con una conclusione sotto la traversa, raccogliendo un assist di Iadaresta. Nel finale si consolida la girandola di sostituzioni operate dagli allenatori Cioffi e Cavallaro. Squadre in formazioni sperimentali con lo sguardo focalizzato sul campionato. Il Sorrento domenica prossima ospiterà i pugliesi della Virtus Matino, mentre la Nocerina giocherà in casa con il Francavilla.