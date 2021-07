SORRENTO - Andrea Cassata, classe 1998, sarà ancora un calciatore del Sorrento nella prossima stagione, la sua terza consecutiva in maglia rossonera. Sono già cinquanta i “gettoni” collezionati da Cassata nelle fila del Sorrento, 23 tra campionato e coppa due anni fa e 27 nell’ultimo campionato quando si è tolto anche la soddisfazione di realizzare un gol contro il Real Aversa nell’ultima giornata di campionato. «Sono entusiasta di far parte del Sorrento per la terza stagione consecutiva - ha detto Cassata -. Ringrazio la società, il direttore Franco Imperato e l'allenatore Renato Cioffi che mi hanno concesso la loro fiducia. Cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia. Come è ormai consuetudine, dobbiamo affrontare un campionato molto difficile, indipendentemente dal girone, ma noi daremo filo da torcere per regalare gioie a tutti per regalare gioie e vittorie ai nostri sostenitori».