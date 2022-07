Il Sorrento ha ufficializzato la riconferma di Davide Cacace. Il difensore centrale, classe 1987, originario della Penisola Sorrentina vanta oltre ottanta presenze e dodici goal con la storica maglia rossonera.

«Sono contentissimo di ricominciare per la quarta stagione con la maglia della mia città. I colori rossoneri me li sento cuciti addosso. In giro - commenta Cacace - si respira un'aria di positività. Ringrazio la società per le scelte importanti che ha fatto e per la fiducia che ha riposto in me. Mi sento come un ragazzino e ho tanta voglia di iniziare».