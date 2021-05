SORRENTO. Rinviata la gara Sorrento-Brindisi, valevole per la trentesima giornata del girone H di serie D. La decisione assunta dal Comitato Interregionale della Lege nazionale dilettanti in considerazione dei casi di positività al Covid-19 registrati nel gruppo squadra del Brindisi ed a seguito richiesta inoltrata al Dipartimento Interregionale della LND dalla stessa Società. La gara Sorrento-Brindisi è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. La squadra rossonera tornerà in campo domenica 23 maggio prossimo con il derby esterno con la Puteolana. Il Sorrento è attualmente undicesimo in classifica con 35 punti, lontano di 5 lunghezze dalla zona playout.