Un successo che vale oro. Il Portici riscatta il bruciante tonfo interno contro l’Anagni con il blitz di Roma in casa del Tor Sapienza. È di Ruggiero – allo scadere della prima frazione di gioco – la rete che consente agli azzurri di tirare un’autentica boccata d’ossigeno in chiave salvezza.



La gara stenta a decollare al Castelli. S’infiamma però tra il 25’ ed il 28’: ospiti pericolosi in due occasioni, con D’Acunto (che spreca da posizione favorevole) ed Improta (sfera di un nulla sul fondo); decisivo l’intervento del baby Torino a sventare la conclusione a botta sicura del bomber di casa Ilari. Al 42’ il gol partita di Ruggiero, innescato da Improta.



Ripresa animata da soli due sussulti. Il primo lo provoca Nappo, che impegna severamente il portiere capitolino con una sventola dalla distanza; quindi l’occasione targata Coratella (entrato poco prima a rilevare Ruggiero), che fallisce il raddoppio da posizione ravvicinata.



I tre punti consentono al Portici di portarsi a quota 27, a +3 sulla zona rossa: al sestultimo posto, con 24 punti, c’è il tandem Arzachena-Nuova Florida. © RIPRODUZIONE RISERVATA