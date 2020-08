Un nuovo attaccante a disposizione di mister Fabiano. La Turris ha annunciato «l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Persano per la stagione 2020-2021, con opzione per un altro anno».

Classe 1996, Lescano – 187 centimetri di altezza, caratteristiche da punta centrale ma bravo a svariare su tutto il fronte offensivo – è «cresciuto nei settori giovanili di Napoli e Bologna, ed ha militato in diversi club di C tra cui Arezzo, Modena, Siracusa, lo stesso Lecce».



Nella passata stagione, dopo l'esperienza nella massima serie rumena nelle fila dell'Hermannstadt, il neo attaccante corallino è poi ritornato in Italia durante lo scorso mercato invernale collezionando, con la maglia del Rieti, 7 presenze in serie C – condite da 2 reti – prima dello stop ai campionati.



La trattativa, definita dal direttore generale Primicile «grazie al proficuo dialogo con gli agenti del calciatore Francesco Iovino e Matteo Coscia, è stata perfezionata questa mattina allo stadio Liguori. Presente, in prima persona, il presidente Colantonio insieme al direttore sportivo Piedepalumbo».



Si presenta così, Persano, alla piazza corallina: «Mi hanno trasmesso tutti una grande carica: dai primi contatti col direttore Primicile, che ringrazio, al presidente che ho avuto modo di conoscere personalmente. Mi ha convinto il progetto: di questi tempi, non è facile trovare una società neopromossa con le idee già chiare e tanta voglia di far bene. È stato un fattore determinante nella mia scelta. La piazza, poi, certamente, non la scopro io. La posizione in campo? Sono una prima punta – aggiunge il neo corallino – ma non di quelle statiche. Posso tranquillamente convivere e dialogare con altri attaccanti».



La Turris resta intanto pienamente operativa sul mercato: l’obiettivo, per il pacchetto difensivo, risponde al nome di Pasquale Rainone, classe 1988, reduce da una lunga esperienza – sei stagioni – in forza alla Casertana. © RIPRODUZIONE RISERVATA