La Turris ed il Comune di Torre del Greco puntano con decisione la Serie C. E così, mentre la squadra prepara il delicato match interno contro l'Aprilia, l'Ente ha mosso in giornata un altro significativo passo nell'ottica del completo restyling dello stadio Liguori. L'intenzione è quella di accedere ai residui fondi Universiadi per dotare il comunale di sediolini con schienale, da installare in tribuna e nei distinti nel rispetto delle prescrizioni della Lega Pro. In quest'ottica, è stata apoprovata in mattinata mattina una delibera di giunta propedeutica proprio alla richiesta – già pronta, dunque solo da formalizzare con annesso progetto – che il Comune di Torre del Greco inoltrerà al Comitato Universiadi per ottenere l'assegnazione di ulteriori 60mila euro.

In caso di approvazione ed in attesa della materiale erogazione dei fondi, la somma necessaria per l’installazione dei nuovi sediolini sarà in ogni caso anticipata dal Comune. Viceversa, dovesse intervenire un diniego, si procederà con risorse proprie dell’Ente. Decisamente contenuti i tempi di installazione delle nuove sedute, che saranno bianche e rosse, a comporre la scritta Turris: serviranno al massimo una quindicina di giorni.

Buone nuove, intanto, dal cantiere dell’impianto di illuminazione. I fari, richiesti dalla ditta aggiudicataria ad un fornitore italiano (dopo le difficoltà insorte con il precedente fornitore asiatico), potrebbero esser consegnati entro la metà di febbraio. © RIPRODUZIONE RISERVATA