Due biglietti al prezzo di uno: un incentivo, un’iniziativa per colorare di rosso il Liguori in occasione delle due gare interne consecutive in programma durante le festività natalizie. Se ne è fatta promotrice la Turris, annunciando che «per la gara contro il Cassino del 22 dicembre e quella contro la Vis Artena del 5 gennaio, il presidente Colantonio ha deciso di premiare la sua tifoseria. Se, come tutti speriamo, dovessero finalmente aversi a disposizioni entrambi i settori, la Turris praticherà i seguenti prezzi: 15 euro per la Tribuna e 10 per i Distinti per assistere ad entrambe le gare. Non saranno praticati prezzi ridotti e sarà consentito l'ingresso gratuito agli under 10. La promozione varrà solo ed esclusivamente per chi acquisterà subito i biglietti delle due gare».



Nel frattempo, c’è il Trastevere ad attendere i corallini. Per la gara contro i capitolini è stata disposta una variazione di sede: non si giocherà al Trastevere Stadium ma al Francesca Gianni – sede delle gare dell’Atletico Lodigiani – del quartiere San Basilio. Una decisione adottata in previsione dell’ingente seguito previsto a sostegno dei ragazzi di Fabiano.



Domenica sarà regolarmente arruolabile il capitano Fabio Longo – naturalmente scalpitante – già in panchina ad Ardea. Nel corso della settimana dovrebbe essere annunciato un esterno di difesa classe 2001, mentre per l’innesto a centrocampo dovranno attendersi i necessari tempi tecnici: è infatti in dirittura d’arrivo la trattativa con un centrocampista proveniente dalla serie C. © RIPRODUZIONE RISERVATA