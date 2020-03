Anche la Turris al fianco dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. Il club corallino è infatti sceso in campo contro il temibile Covid-19 con una piccola donazione in favore del reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Cotugno. Un gesto accompagnato da un messaggio simbolico ma denso di speranza: «Turris vs Covid-19 1-0».



La stessa speranza anima le parole del presidente Antonio Colantonio. «È solo un piccolo gesto – commenta il patron corallino – che però sentivo il dovere di fare. Un gesto che preso singolarmente non ha chiaramente alcuna valenza, ma che può diventare importante se unito ad altri. Stiamo affrontando un’emergenza spaventosa e per questo esorto tutti a fare la propria parte. Mi rivolgo ad imprenditori, società sportive, cittadini: a chiunque abbia insomma la materiale possibilità di destinare qualcosa a chi sta combattendo in prima linea contro questo virus».



E mentre dagli altri club del girone G si levano messaggi tesi ad infiammare la corsa alla C – sempre ammesso che si torni nuovamente in campo –, il presidente corallino non ha alcuna voglia di parlare di calcio. «Non ha senso per me adesso. Non sarebbe giusto parlare di campionato, classifica o primati. Non ci riuscirei davvero, considerato il momento drammatico che stiamo vivendo. Siamo tutti alle prese con un problema enorme che va affrontato, arginato e risolto. È questa l’unica cosa che conta». © RIPRODUZIONE RISERVATA