«Su Manolas stiamo lavorando da quando Albiol ci ha comunicato il suo disinteresse a proseguire con il Napoli, dato che non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia». Così Aurelio De Laurentiis rispose, nell'estate del 2019, nel corso di un'intervista ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ad una domanda sulle operazioni di mercato riguardanti il reparto difensivo del Napoli.

Parole che, di fatto, ufficializzarono la cessione del centrale spagnolo al Villarreal. Se potesse tornare indietro, probabilmente il patron azzurro rivedrebbe quelle dichiarazioni. Perchè nel frattempo il classe 1985 ha trovato la gloria lontano da Napoli, accedendo ieri ai quarti di finale di Champions League dopo aver sconfitto la Juventus. Meno di un anno fa, inoltre, l'ex Real Madrid alzava l'Europa League sempre con il club amarillo, trionfando sui fuoriclasse del Manchester United.

Tutto questo dopo aver ampiamente superato i 30 anni. Forse anzi, senza forse - De Laurentiis pensava che Raul fosse «troppo vecchio»: un giudizio che avrebbe potuto cambiare la storia del Napoli, lo stesso che ha allontanato un marziano come Karim Benzema e un talento come Angel Di Maria diverse sessioni di mercato orsono. Dal bomber francese arrivò anche una risposta, attraverso un'Instagram stories: «Un altro pazzo sulla lista, il nove li manda fuori di testa». Il centrale spagnolo, invece, la sua rivincita l'ha avuta ancora una volta con uno splendido e storico risultato.