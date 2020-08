LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo giocato partite che non fanno testo, sarebbe stato più complicato un test Napoli A-Napoli B».parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e fa il punto sul momento azzurro: «Si vede che Osimhen è una bella gazzella, adesso va capito come sarà usato dall’allenatore. Poi dovremo eliminare calciatori che non sono da Napoli e hanno fatto il loro tempo: perabbiamo concluso con l’Everton, siamo ai saluti.? Stiamo lavorando, vedremo quanto accadrà nei prossimi giorni».«Il nostro marchio è un marchio forte, abbiamodel mondo e una cultura antichissima che può dire la sua sempre» ha continuato De Laurentiis . «Possiamo ancora crescere però, arrivare a 100-120 milioni di tifosi. Bisogna rinnovare il calcio italiano e rivedere i nostri format: non siamo noi a dipendere dalla, ma il contrario. Abbiamo finito di giocare il 23 di agosto e poi ci sono le nazionali: sono situazioni infantili, manca il giusto rispetto. Con tutte le incertezze che abbiamo in questo momento, al tifoso delle nazionali e delle coppe interessa fino a un certo punto. Quello che anima e affascina i tifosi sono i campionati».