Ambrosino flop a Como: lo vuole il Giugliano

Zero minuti con la maglia del Como a dicembre, non proprio quello che il Napoli si aspettava in estate quando ha spedito in prestito Giuseppe Ambrosino, l'attaccante classe 2003 di Procida che lo scorso anno aveva raccolto interessamenti da tutta Italia dopo una stagione da protagonista con la Primavera. Con il mercato a gennaio l'azzurrino potrebbe cambiare anche aria e magari riavvicinarsi a casa.

«In questi giorni mi sono sentito con il suo procuratore, stiamo provando a capire se c'è la possibilità di portarlo a Giugliano» ha detto il ds della squadra campana Antonio Amodio. «Abbiamo bisogno di un calciatore under in attacco, lui ha qualità, ci piacerebbe averlo qui e dargli una chance in gialloblù. A gennaio non so cosa e quanto cambierà nel nostro girone, ma sarà occasione per prendere calciatori anche da categorie inferiori e lanciarli con entusiasmo a Giugliano».