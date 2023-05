Anguissa, dedica speciale dopo il gol all'Inter

Quarto gol stagionale per Zambo Anguissa, il centrocampista azzurro ha siglato il primo gol del Maradona questo pomeriggio durante Napoli-Inter, una rete da dedicare alla famiglia: Anguissa ha mostrato alle telecamere la mano sinistra fasciata - come da abitudine per il camerunese - con un messaggio speciale: «Patricia, Aidan, Leo» i nomi della compagna e dei due figli, nati già prima dell'arrivo a Napoli.

Con tanto di numero 3 per Zambo, come lo scudetto appena arrivato a Napoli.