Osimhen furioso dopo la sostituzione: scintille con Spalletti

Ha cercato il gol dal primo minuto della sua gara ma non ci è riuscito nemmeno stavolta Victor Osimhen, che resta a secco anche durante Napoli-Inter alla ricerca del titolo di capocannoniere. Luciano Salletti ha richiamato in panchina il suo bomber al 70’, una decisione che non deve essere piaciuta al nigeriano mentre dava il cinque ai compagni e usciva dal campo.

Accomodandosi in panchina, infatti, Osimhen ha chiesto insistentemente al toscano «Why?», perché? L'azzurro sperava di poter restare in campo ancora a lungo per segnare almeno un gol e allontanarsi dal collega Lautaro Martinez, tenuto in panca da Inzaghi dal primo minuto stasera. Il nigeriano ha lanciato la mascherina all'uscita e mandato a quel paese l'allenatore, un episodio di certo che non è consuetudine visto il grande rapporto tra i due.