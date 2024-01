Napoli-Inter, Walter Mazzarri in conferenza stampa: «Sarà durissima ma per noi non era scontato essere in finale»

Nessun favorito, nessuna resa annunciata. «Non firmo mai per il pari. Questo gruppo - anche se abbiamo tante assenze - è il gruppo campione d’Italia», parole e musica di Walter Mazzarri, allenatore azzurro che suona la carica in conferenza prima di Napoli-Inter «In campionato contro di loro non abbiamo fatto male, perdendo in contropiede: noi avevamo la palla e loro hanno segnato. Il calcio è particolare. Siamo una squadra forte, abbiamo qualche defezione ma ce la giocheremo alla pari». Il toscano ha chiaro cosa fare domani in campo: «In 23 anni di carriera mi capita la seconda finale, spero di poter vincere perché sarebbe un premio. Altrimenti sono felice lo stesso: non tutti gli allenatori che partono da zero come me si possono giocare due finali così. È più importante la squadra: non tutti magari avranno un’altra occasione e devono approfittarne. L’ho detto anche a loro e glielo ripeterò prima della partita».

Un Napoli con qualche problema di troppo ma anche tanta voglia di stupire: «Ci si allena poco tra semifinale e finale. Domattina faremo rifinitura in albergo. Devo capire se Demme verrà almeno in panchina. Cajuste probabilmente lo recuperiamo. Zielinski stava bene anche in semifinale, non so che minutaggio avrà ma lo capiremo oggi». A Riad sono arrivati anche i due nuovi acquisti invernali: «Traoré deve fare una piccola preparazione prima di entrare a regime. Ngonge sta bene, ci ho parlato ieri, è già a buon livello fisico ed è a disposizione.

Tocca a me capire se un calciatore che arriva all’ultimo momento sarà il caso di metterlo subito in campo. Ma è probabile che lo vedrete in campo. Lindstrom? Quando si arriva da un’altra realtà è così, ha avuto poco spazio anche prima di me. Ma quando è stato in campo ha dato buone risposte. Si deve ancora ambientare per poter dimostrare le sue qualità», ha spiegato Mazzarri.

L’Inter però sembra una corazzata: «L’Inter è straripante, ha tutto: gioco, qualità individuale, velocità. Le grandi squadre possono avere dei periodi di flessione, invece per l’Inter è un momento ottimale. Vincere ci darebbe ancora più fiducia per la stagione» ha spiegato l’allenatore azzurro, che non ha bisogno di una vittoria per vedere il Napoli in alto «Il Napoli è già conosciuto nel mondo, è una squadra che gioca la Champions, stabilmente in Europa. È una realtà tangibile da anni: vincere sarebbe un plus, ma il brand Napoli è conosciuto ovunque».