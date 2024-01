Napoli-Inter, Spalletti in Arabia a cena con le Legends della Serie A

Non saranno tantissimi i tifosi del Napoli presenti questa sera a Riad per la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, ma la macchia azzurra allo stadio Al-Awwal Park sarà rappresentata anche e soprattutto da Luciano Spalletti: il ct e ex allenatore azzurro, vincitore dello scudetto a Napoli nella passata stagione, è arrivato nelle scorse ore in Arabia Saudita dove assisterà dalla tribuna alla finale di questa sera.

Spalletti si è intrattenuto in queste ore con gli altri super ospiti eccellenti della Lega Serie A, da Christian Vieri a Ciro Ferrara e Luca Toni.