Anguissa virale in Camerun: lungo colloquio con Eto'o in Qatar

È diventata virale in Camerun nelle ultime ore una foto che riguarda anche Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli - dopo l'ultimo allenamento con la nazionale in Qatar - è rimasto a colloquio con Samuel Eto'o in campo. Tra il mediano azzurro e il numero uno della Federcalcio camerunese c'è stato attrito in passato, poi risolto proprio prima del Mondiale: di cosa stavano parlando? Al centro dei pensieri camerunesi c'è sicuramente la gara con la Serbia di domani che potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno finale.

🇨🇲 Qu’est ce qu’ils peuvent bien se dire… 🤔 pic.twitter.com/BjEp8i3jw5 — CFOOT (@cfootcameroun) November 26, 2022