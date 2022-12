Live Antalyaspor-Napoli 0-2: dopo Raspadori in gol anche Politano

Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo. A quasi un mese dall'ultima volta, gli azzurri si ritrovano in casa dell'Antalyaspor, in Turchia, per la prima amichevole del ritiro a Antalya, cominciato lo scorso 1 dicembre.

Spalletti si ritrova senza centrali: Kim assente per il Mondiale, Rrahmani out e anche Juan Jesus non al meglio, al centro ci va Di Lorenzo. In avanti formula con Osimhen, Politano, il ritorno di Kvaratskhelia e anche Raspadori, ma da mezz'ala.

Queste la formazion del Napoli: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen

9' Splendida combinazione sulla sinistra per il Napoli che manda Raspadori in area di rigore. L'esterno azzurro non fallisce davanti a Uysal e sigla il vantaggio azzurro.

15' Raddoppio Napoli con Politano! Raspadori stavolta veste i panni di assistman e serve il compagno che converge sul sinistro e batte il portiere avversario siglando il 2-0.