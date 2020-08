LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tornato a parlare Daniel Boga , fratello e agente del calciatore del Sassuolo che piace al. «Siamo a conoscenza dell'apprezzamento e delle lodi da parte di Gattuso e del direttore Giuntoli: Jeremie ne è felice, è sempre piacevole ricevere attestati di stima, specialmente poi quando provengono da professionisti famosi nel mondo comeo da un grande club quale è il Napoli», ha detto a Radio Kiss Kiss.è come Marsiglia, nella quale è nato e dalla quale arriviamo. Ci sono diversi punti in comune tra le due città.sa bene che si tratta di un grande club: i tifosi sono davvero appassionati e legatissimi ai propri colori, insomma, ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi quando giochi nel Napoli . Il contratto di Jeremie con ilscadrà nel 2022, incontrerò nei prossimi giorni il club neroverde ma escludo che parleremo di rinnovo».