Cajuste ricorda le vittime dell'attentato di Bruxelles: «Un altare allestito per loro»

Il terribile attentato di Bruxelles di due giorni fa non smette di prendersi la scena anche in Svezia. L'assassinio di due tifosi gialloblu ha scosso anche la nazionale che era in campo in Belgio, tra loro anche il napoletano Jens Cajuste, che sui social ha voluto ricordare le vittime con un lungo messaggio della Federcalcio svedese: «Siamo tutti rattristati per quanto accaduto. Alla Friends Arena, ora è possibile mettere un fiore, accendere una candela o semplicemente lasciare un pensiero». All'esterno dello stadio di Solna è stato allestito un ricordo in onore dei tifosi scomparsi.