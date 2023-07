Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: gli azzurri sul giovane Bakayoko

Si chiama Johan Bakayoko l'ultima idea di mercato del Napoli: il talento belga classe 2003 - tra gli elementi migliori della nuova generazione - è uno dei potenziali colpi a sorpresa del club di Aurelio De Laurentiis, sempre attenta ai nuovi prospetti in giro per l'Europa. Il ventenne si è già messo in mostra: il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma il Psv Eindhoven è una bottega cara che tende a vendere a prezzi alti come fu per Lozano qualche anno fa.

E proprio di Lozano Bakayoko potrebbe essere erede: il futuro del messicano sembra a tutti ormai scritto, con la valigia pronta in attesa che tutto si completi per la cessione, il belga sarebbe alternativa perfetta a lui. Qualità e quantità, ma anche duttilità: può giocare da esterno destro offensivo ma variare su tutto il fronte offensivo. In Eredivisie ha messo insieme 5 gol e 5 assist in 26 presenze, in quattro partite con la nazionale maggiore ha anche trovato il primo gol.