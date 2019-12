Cannavaro-Ferrara, gala di beneficenza per un'ambulanza

L'appuntamento è per giovedì 19 dicembre, serata al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa organizzata dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara per una serata di gala in cui saranno raccolti fondi per acquistare un'ambulanza neonatale. I due ex campioni, al lavoro da quattordici anni su progetti sociali a Napoli, hanno raccolto l'appello del professore Francesco Raimondi, direttore del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale e responsabile servizio di trasporto di emergenza neonatale dell'azienda ospedaliera Federico II.



All'evento «Un'ambulanza per la vita» parteciperanno tra gli altri Ornella Muti, Maria Mazza, Veronica Maya,Miriam Candurro, Patrizio Rispo, Francesco di Leva, Luca Capuano, Valentina Stella, Maria Pia Calzone, i Mr.Hyde, Joseph Capriati, Antonio Floro Flores, Christian Maggio, Massimiliano Rosolino, Michelangelo Tommaso, Samanta Piccinetti, Manila Nazzaro, Cristiana dell’Anna, Peppe Iodice, Gabriele Parpiglia e, special guest del reality Amici Celebrities, Alberto Urso, Pamela Camassa, Cristina Donadio, Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese, Alessandro Bolide.



All'asta diversi oggetti messi a disposizione dalle aziende partner dell’iniziativa: un' opera di Andy Warhol donata alla Fondazione da International Broker Art, un presepe del maestro Ferrigno, una scultura di Lello Esposito, quattro oggetti preziosi di Damiani e un maxi TV Led donato da Euronics Tufano. © RIPRODUZIONE RISERVATA